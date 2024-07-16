شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على إسرائيل للانخراط فى عملية تؤدى لحل دائم للصراع مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تواصل السعي لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مؤكدين على مواصلتهم الضغط على إسرائيل للانخراط فى عملية تؤدى إلى حل دائم للصراع مع الفلسطينيين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تضغط على إسرائيل لتقليل الضحايا المدنيين جراء عملياتها العسكرية فى قطاع غزة، مؤكدين على أن الحكومة الإسرائيلية بدأت مشاورات أولية لوضع خطة لليوم التالى فى قطاع غزة بعد الحرب.