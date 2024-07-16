شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد توزيع مواد غذائية وأجهزة كهربائية على 356 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحفل الذى أقامته مؤسسة حياة كريمة لتوزيع مواد غذائية، وأجهزة كهربائية، ودعم لعدد من الأسر لبداية مشروع صغير ضمن مبادرتهم "باب رزق" على 356 من الأسر الأولى بالرعاية بمركز شباب الساحل.

وأكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدنى.



محافظ القاهرة

وثمن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جهود مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل، و توفير الرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بمبادرة مؤسسة حياة كريمة "باب رزق" التى تساعد الاسر على بدء مشروع صغير للتكسب منه.

وتضمنت الهدايا المقدمة خلال الحفل 13 غسالة ، و14 بوتجاز ، و12 ثلاجة ، و13 دعم لمشروع بقالة وسلع غذائية ضمن مبادرة المؤسسة "باب رزق" ، وكذلك توزيع أسرة ودولايب وكراسى متحركة،و 200 كرتونة مواد غذائية ، ولحوم.