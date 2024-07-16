شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: نهدف لتصدير خبرة الشركات المصرية فى حفر الأنفاق إلى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الشركات المصرية التي نفذت أنفاق قناة السويس تعمل الآن في الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يربط مدينة 6 أكتوبر وحتى الجيزة ثم الفسطاط ثم مدينة نصر والرحاب، ثم يستكمل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد إعجازا يحدث أسفل الأرض.

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه حينما يتم تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق سيتم زيادة عدد الشركات المصرية المنفذة له، لتأهيل الشركات المصرية لأعمال إعجازية وتكنولوجية مرتفعة للغاية ما يؤهلها لتصديرها للعمل بالخارج.

وتابع: "بدأت هذه الشركات تصدير خبرتها في الدول العربية المحيطة وأفريقيا والدول الأوروبية، وبالتالي حققنا البنية الأساسية القوية للغاية التي نبني عليها بداية من حفر قناة السويس، الذي يعد مشروعا صعبا وحجم عمل ضخم للغاية، لكن أنفاق القناة كان مشروعا تكنولوجيا معقدا للغاية وتم تنفيذه بواسطة الشركات المصرية الوطنية المؤمنة بقدراتها".