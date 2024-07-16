شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: ميناء الإسكندرية بعد التطوير حقق 10 مليارات جنيه فى سنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: "قادرون على سداد ديوننا لأن مدخلاتنا كبير جدا، على سبيل المثال أخذنا قرضا لتطوير ميناء الإسكندرية وعمل محطة تحيا مصر، أخذنا ما يوازى 10 مليارات جنيه من البنوك المصرية، واستطاع الميناء تحقيق عائد 10 مليار جنيه في سنة واحدة".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن ميناء الإسكندرية حقق في شهر مايو الماضي 13.7 مليون دولار، حوالي مليار جنيه مصري، وإذا تم حساب نفس العائد على مدار 12 شهرا يصبح 12 مليار جنيه، وبالتالي هذا العائد كفيل بسداد مستحقات البنوك في إنشاء محطة تحيا مصر.

وتابع: "نحن سنستكمل مشروعات البنية الأساسية التي سنبني عليها كل صناعتنا وزراعتنا وسياحتنا، وانتهينا من جزء كبير من البنية الأساسية بنسبة 80%".