شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى 16 سؤالا فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. هتجيب الدرجة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) عن نماذج لأسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، تساعدهم على الإلمام بالمادة والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى طلاب الثانوية العامة، غدًا الأربعاء امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويقدم ”الخليج 365” فى السطور التالية 16 سؤالًا بإجاباتها فى مادة الاستاتيكا، تتضمن أفكارًا لن يخرج عنها امتحان آخر العام لطلاب الثانوية العامة، وذلك من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة من خلال الأسئلة الاسترشادية الإلمام التام بالمادة والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام وخطوات الحل النموذجية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مادة الرياضيات التطبيقية تشمل فرعين هما الديناميكا والاستاتيكا، ولكل فرع 20 سؤالًا، ومخصص لكل فرع 30 درجة بإجمالى 60 درجة فى المادة.

ووجهت عدة تعليمات للطلاب بشأن الإجابة عن أسئلة الامتحان، مشددة على أنه من الضرورى أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك فى إجابته وفى حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × وأضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

ونبهت على الطلاب بالتركيز جيدًا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل وأضح فى كراسة الإجابة.