ضبط شخصين احترفا النصب على المواطنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على شخصين؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال وانتحالهما صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية والزعم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية وأرضي للمواطنين.

معلومات وردت أكدتها التحريات أن شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة يمارسان نشاطًا إجراميًا تخصص فى إنشاء العديد من الحسابات الإلكترونية والاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى وانتحالهما صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهما للمواطنين بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية وأراضى بالمدن الجديدة مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – 6 هواتف محمولة – 15 شريحة بعضها مربوط على محافظ مالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى مشغولات ذهبية).

بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.