حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الخليفة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار في منطقة الخليفة، والذي أسفر عن وفاة شخص.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات إخطارًا باستقبال جثة أحد الأشخاص.

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى عامل، لقى مصرعه نتيجة صعق كهربائي حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت عن وجود 6 أشخاص، بصحبة المتوفى تم ضبطهم واعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وعثر بداخل إحدى الغرف على حفرة بعمق حوالي 4 أمتار، وأرشدوا عن مكان أدوات الحفر والتنقيب، وأقروا بأنه حال قيام المتوفى بتوصيل دائرة كهربائية لإنارة الحفرة صعقه التيار الكهربائي، مما أدى لوفاته.