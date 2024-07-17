شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ الجيزة تفتتح فصلا لمحو الأمية للعاملين بالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فصلًا لمحو الأمية وتعليم الكبار التابعة لمبادرة المحافظة "امسك قلمك واتعلم"، وذلك للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم من أصحاب الخيل والجمال والباعة.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالاستمرار في تنفيذ خطة خفض معدلات الأمية لما لها من آثار سلبية على خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الفصل تم تنظيمه من خلال إدارة السياحة بالمحافظة وفرع محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الدارسين 25 شخص، حيث تم توعيتهم بقيمة العلم وأهميتة في جميع مناحي الحياة وكيف يرقي بالإنسان، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار والانتظام بالدراسة.

وأكدت هند عبد الحليم، أهمية فتح فصول لمحو الأمية وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي لما له من أهمية بالتوازي مع جميع الانجازات التنموية التي يتم تحقيقها، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع عدد من الجهات والجمعيات والمؤسسات لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين وفتح عددًا أكبر من الفصول لمحو الأمية مع إتاحة العديد من الحوافز للناجحين.

جاء ذلك بحضور عزة وهدان مدير إدارة السياحة، وهبة عطا الله مسؤول ملف تعليم الكبار بالمحافظة، ومحمد عبد الرحمن مدير فرع محو الأمية.