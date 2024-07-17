شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يحصل على شهاده الأيزو للعام السابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المركز القومى للبحوث للعام السابع على التوالى على شهادة الإعتماد والجودة الأيزو لعام2024، فى إطار الحرص على تطبيق نظم الجودة فى جميع قطاعات المركز المختلفة ، فقد تم تجديد شهادة الإعتماد والجودة (الايزو 9001-2015).

وتقدم الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلميه والبحثية بخالص التهنئة إلى العاملين بالمركز ولجنة الإعتماد والجودة بالمركز برئاسة الدكتوره فجر عبد الجواد على المجهود الكبير الذى تم بذله للحفاظ على الشهادة مع عظيم التمنيات بدوام تقدم ورقى المركز.