شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى: نستهدف تقديم خدمات لـ 500 ألف زائر بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور وسام السيد مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، عن تقديم خدماته لرواد مهرجان مدينة العلمين الجديدة، قائلا:"نساهم فى الفعليات القومية وحققنا نجاح فى النسخة الأولى للمهرجان، لأن البريد يرعى خطط التنمية والدولة فى تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.

وأضاف وسام السيد خلال مداخلة ببرنامج "العالم علمين"، المذاع على القناة الأولى،:"حريصون على التواجد بجانب عملائنا وهذه فرصة كبيرة لتعرف عملائنا على خدماتنا، لافتا إلى أنه تم تقديم خدمات لـ 250 ألف زائر فى النسخة الأولى للمهرجان، ومستهدف هذا العام أكثر من 500 ألف زائر.

تابع وسام السيد، خدماتنا متعددة فهى أكثر من 160 خدمة بريدية، من خلال جناحنا داخل المهرجان والذى تم تصميمه على العراقة والتطور، كما أن هناك عدد من سيارات البريد المتنقلة التى تجوب المهرجان، وتواجدنا ليس مقتصر على المهرجان، ومستمرون فى تواجدنا عن طريق المنافذ الثابتة وهى مكاتب البريد ولدينا إصرار على التوسع فى تقديم خدمات جديدة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.