علي الدين هلال: لا يمكن الشروع في إعادة إعمار غزة دون ضمان عدم وقوع حرب جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناول الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، جوانب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإمكانيات حله.

وخلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على "صدى البلد"، لفت هلال إلى أن حل الدولتين لم يكن مطروحًا في السياسة العملية بالقدر الذي هو عليه الآن، رغم وروده في الوثائق الرسمية.

وأكد هلال على المعنويات العالية للشعب الفلسطيني رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوها، مشيرًا إلى الدور البطولي للمقاومة في استمرار القتال لمدة تسعة أشهر، وتساءل عن كيفية توفير الذخائر والسلاح والموارد الأساسية مثل الماء والغذاء.

وأضاف هلال أن المقاومة توثق بطولاتها وعملياتها بالهواتف والكاميرات، محققة نجاحات ملموسة رغم الثمن الباهظ الذي دفعوه والدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة.

وأوضح هلال أنه لا يمكن الشروع في إعادة إعمار غزة دون ضمان عدم وقوع حرب جديدة، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل سياسي دائم يضمن قيام الدولة الفلسطينية حتى ولو استغرق ذلك عشر سنوات، مؤكدًا على رفض الحلول المؤقتة.