شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: إطلاق أكثر من 60 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الحدود الشمالية الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الحدود الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت عن اندلاع النيران في مناطق بالجليل عقب القصف الصاروخي من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.