أخبار مصر

إعلام أمريكي: بايدن يعود مجددا لحملاته الانتخابية وسط دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكي: بايدن يعود مجددا لحملاته الانتخابية وسط دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأربعاء، 17 يوليو 2024 12:08 ص

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد مجددا لحملاته الانتخابية وسط دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه عن الانتخابات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضافت، أن حلفاء بايدن يسعون لإقناع أعضاء الحزب الديمقراطي بسرعة تسمية بايدن مرشحا للحزب في الانتخابات.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements