شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكي: بايدن يعود مجددا لحملاته الانتخابية وسط دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد مجددا لحملاته الانتخابية وسط دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه عن الانتخابات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضافت، أن حلفاء بايدن يسعون لإقناع أعضاء الحزب الديمقراطي بسرعة تسمية بايدن مرشحا للحزب في الانتخابات.