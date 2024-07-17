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موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء لمدة 10 أيام بسبب منخفض الهند

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الأربعاء، 17 يوليو 2024 01:00 ص
تتعرض البلاد بداية من اليوم الأربعاء لـ موجة شديدة الحرارة ولمدة 10 أيام على كافة أنحاء الجمهورية، تزامناً مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أبيب، وذلك نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء.

وفى التقرير التالى نتعرف على مظاهر الموجة شديدة الحرارة فى مصر:

1- تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل، مما سيؤدى إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 15-20% عن المعدل.

2- يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي" ونحذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة أثناء الظهيرة، مع زيادة احتمالية إصابة الثمار بلسعات الشمس (مانجو – رمان – طماطم – فلفل.. إلخ).

3- كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.. والتي تمثل ظروفا مثلى انتشار بعض الأمراض المحبة للرطوبة الحرة (البياض الزغبي – الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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