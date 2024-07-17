شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء لمدة 10 أيام بسبب منخفض الهند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأربعاء، 17 يوليو 2024 01:00 ص
وفى التقرير التالى نتعرف على مظاهر الموجة شديدة الحرارة فى مصر:
1- تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل، مما سيؤدى إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 15-20% عن المعدل.
2- يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي" ونحذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة أثناء الظهيرة، مع زيادة احتمالية إصابة الثمار بلسعات الشمس (مانجو – رمان – طماطم – فلفل.. إلخ).
3- كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.. والتي تمثل ظروفا مثلى انتشار بعض الأمراض المحبة للرطوبة الحرة (البياض الزغبي – الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها).
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