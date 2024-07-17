شكرا لقرائتكم خبر عن لخريجى الجامعات.. خطوات استخراج إفادة بيان النجاح من الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كليات الجامعات الحكومية نتيجة امتحانات نهاية العام الجامعى 2023/2024، وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” خطوات استخراج شهادة بيان إفادة النجاح لأول مرة:

وتتمثل إجراءات الحصول على إفادة بيان نجاح الخطوات التالية:

1- إحضار طلب من إدارة الخريجين بالخدمة المطلوبة.

2- دفع الرسوم المقررة على الخدمة إلكترونيا.

3- صورة البطاقة الشخصية أو آخر كارنبة للخريج.

4- تقديم الطلب للإدارة ومعه صورة بيان النجاح وتسلم خلال الفترة التي تحددها الإدارة بالكلية.

وعلى جانب آخر، بدأت كليات الجامعات الحكومية فى استقبال التماسات وتظلمات الطلاب على نتيجة امتحانات نهاية العام الجامعى، تمهيدا لإعادة رصد الدرجات قى الكنترولات ثم إعلان النتيجة للطلاب. كما تستعد كليات الجامعات بجداول امتحانات دور سبتمبر للخريجين المحملين بمواد تمهيدا لإعلان الجداول.