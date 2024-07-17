شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. قائمة المعاهد الخاصة شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موسم تنسيق الجامعات 2024، وأعدت وزارة التعليم العالى قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة بالوزارة، وذلك حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات التعليمية الوهمية التى تنشط خلال فترة التنسيق وتوهم الطلاب بمنحهم شهادات معتمدة فى حين أنها تمارس العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وينشر ”الخليج 365” قائمة المعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات"، وتضم (15) معهدًا، وهي على النحو التالي:

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر.

4. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك 21.

5. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

6. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم.

7. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

8. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

9. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

10. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 اكتوبر.

12. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

13. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

14. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة.

15. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.