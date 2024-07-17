شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور وزارة البيئة فى رفع تراكمات المخلفات وحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

ملف المخلفات وخاصة تراكماتها فى الشوارع والمحافظات، كان من الملف الأكثر تعقيدا فى الحكومات السابقة، حتى نجحت وزارة البيئة بدعم ورعاية القيادة السياسية، فى تطبيق منظومة كان لها أثر إيجابى فى نفسية المواطن وشعوره بتحسن ملحوظ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاسكان والإنتاج الحربى.

خلال هذا التقرير سيتم رصد دور وزارة البيئة فى هذا الملف..

1- عمل منظومة لإدارة المخلفات بشكل متكامل على أرض الواقع ليشعر المواطن بتحسن ملموس فى وقت قياسى.

2- إنشاء عدد 24 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 23 خليه دفن صحى.

3- إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا .

4- إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة.

5- تنفيذ 3 مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل (المنيا) و دار السلام (سوهاج) و المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد أربعة خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية).

6-إنشاء 4 خطوط فرز بجنوب سيناء، وجاري تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).

6-إعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن.

7-عمل تعاقدات مع شركات نظافة لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات.

8-توقيع عقود منظومة المخلفات فى عدد من المحافظات.

9- توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم.