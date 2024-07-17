" هدير" تطلب خلع زوجها: "ساب أخوه بيتخانق ومشي ورا واحدة يعاكسها"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "هدير.ح"، 33 سنة ، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها، لتعرضها للضرر ، مبررة طلبها: "ساب خناقة أخوه وعاكس واحدة ومشي وراها".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1395 لسنة 2023، بأنها تزوجت من "عنتر.ه"، 35 سنة، سائق تاكسي، بعد ترشيحه من الأهل وحينها وجدته ميسور مادياً ومتعلم ولم ينقصه شئ، فوافقت على الخطبة والزواج.

تكمل الزوجة حديثها لـ"الخليج 365": بعد الزواج لاحظت على زوجي بأنه يميل إلى معاكسة الفتيات حتى في وجودي معه، فتعايشت مع المواقف المحرجة التي تعرضت لها ومع ذلك فهو لم ينتبه إلى حديثي.

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها: "شقيق زوجي الصغير تشاجر مع الجيران بالمنطقة وأرسل إلى زوجي رسالة للاستنجاد والوقف بظهره، لكنه فضل معاكسة فتاة بالشارع وذهب خلفها وتركه "سابه يتعور عشان معاكسة الستات في دمه".

تختتم الزوجة: طالبت زوجي بالطلاق بكل الطرق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفعت دعوى خلع ضده، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.