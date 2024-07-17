شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية على لجان الجيزة لأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم، والاستاتيكا لشعبة علمية رياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وتنطلق اللجان الامتحانية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات بامتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطقة ولمدة ساعتين بامتحان الديناميكا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدة امتحان الأحياء 3 ساعات وعدد الأسئلة المقالية: سؤالين كل سؤال بدرجتين، كما أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين، مشيرة إلى أن العدد الكلى للأسئلة 46 سؤالًا.

وقالت إن عدد أسئلة امتحان الاستاتيكا المقالية سؤالان كل سؤال بدرجتين وعدد أسئلة الاختيار من متعدد 10 بدرجة واحدة و8 بدرجتين، مشيرة إلى أن العدد الكلى للأسئلة 20 سؤالًا بإجمالى 30 درجة.

وحددت الوزارة مواصفات وتوزيع درجات امتحان الفلسفة والمنطق، موضحة أن عدد الأسئلة المقالية للامتحان سؤالين كل سؤال بدرجتين، كما أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد 32 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين، مشيرة إلى أن العدد الكلى للأسئلة 46 سؤالًا.