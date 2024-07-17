ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء، وحتى الإثنين 22 يوليو، وذلك على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من اليوم الأربعاء، ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة ما بين 17 يوليو وحتى 22 يوليو طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية خلال الساعات الصباحية الأولى على المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية إضافة إلى نشاط معتدل لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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