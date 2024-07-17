شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، حيث يؤدى الطلاب الاختبار من التاسعة حتى 12 ظهرا لشعبة علمى علوم والأدبى وحتى الحادية عشرة صباحا لطلاب شعبة علمى رياضيات، ووجهت وزارة التربية والتعليم رؤساء اللجان بالتصدى لكل محاولات الغش الإلكترونى، حيث يتضمن امتحان الاحياء لشعبة علمى علوم 46 سؤالا والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات حيث يتضمن الامتحان 20 سؤالا، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 46 سؤالا.

ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وفى الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الاقتصاد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وغرفة العمليات المركزية، وصول أسئلة امتحان مواد الأحياء والأستاتيكا والفلسفة والمنطق إلى لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لانطلاق الاختبارات في التاسعة صباحا، مؤكدة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن حيث يتم تأمين رحلات نقل الأسئلة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الأسئلة يتم تسليمها إلى رؤساء اللجان من خلال محضر تسليم وتسلم بين رؤساء اللجان ومندوبى مراكز توزيع الأسئلة ولا يتم فتحها إلا قرب بدء الامتحان في التاسعة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



االطلاب قبل امتحان الفلسفة



أب يدعم أبنته



البسمة على وجوه الطالبات



الضحكة على وجوه الطالبات قبل الامتحان



الطالبات أثناء احتساء مشروبا قبل دخول الامتحان



الطالبات أثناء التوجه إلى الامتحان



الطالبات خلال الاستعداد للامتحان



الطالبات قبل دخول اللجنة (2)



الطالبات قبل دخول اللجنة



الطالبات يتوجهن إلى اللجان



الطالبات يرفعن علامة النصر قبل دخول اللجنة



الطالبات يرفعن علامة النصر



الطالبات يلتقتن سلفى قبل دخول اللجنة



الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحان



أم تدعم أبنتها قبل الامتحان



امتحان الاحياء



امتحان الثانوية العامة



انتظار بدء الامتحان



أولياء الأمور مع أبنائهم قبل دخول اللجان



توافد الطلاب على اللجان الامتحانية



توجه الطلاب إلى اللجان



سيلفى الامتحان



طالب يراجع الامتحان



طالبات أثناء التوجه إلى اللجان



طالبات يتوجهن لأداء امتحان الأحياء للثانوية



طالبات يراجعن قبل الامتحان



طالبة أُنثناء المراجعة



طالبة تتوجه إلى اللجنة



طالبة تتوجه إلى لجنة الامتحان



طالبة ثانوية تراجع قبل الامتحان



فرحة الطلاب لانتهاء الامتحانات



قبل دخول الطلاب اللجان



مراجعة الامتحان