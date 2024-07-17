شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 طلاب حاولوا الغش فى امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط طالب خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الأحياء بلجنة بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الاستاتيكا باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب قام بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول بلجنة بإدارة طهطا التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحانات، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب.