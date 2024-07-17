مشاجرة جيران بالسلاح والمولوتوف.. تفاصيل استغاثة سيدة من بلطجة شاب في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً شكوى من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) بتضررها من (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة أعمال بلطجة والتعدي بالضرب على شقيقها بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات جيرة بين (الشاكية، ووالدها "مالك ورشة، وشقيقها) وبين المشكو في حقه تعدى خلالها المشكو في حقه على شقيق الشاكية بسلاح أبيض محدثاً إصابته بجرح قطعي وكدمات، وقام بإلقاء زجاجة بها مادة قابلة للاشتعال بالورشة ملك والدها، وفي وقت لاحق حدثت مشاجرة بين شقيق الشاكية والمشكو في حقه تعديا خلالها كل منهما على الآخر، ومحرر محضرين بالواقعتين بمديرية أمن دمياط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.