حفرة بعمق 8 أمتار.. ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام (3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 3 متر وعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.