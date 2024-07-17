التموين تبدأ إجراءات إضافة 73 ألف أسرة لبطاقات التموين.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر الأولى بالرعاية وفق القرار الوزاري الصادر من 2018 وذلك للمنضمين حديثا إلى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، الذي أعلنت عنهم وزارة التضامن رسميا ضمهم وعددهم 73 ألف أسرة والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدءا من شهر يوليو الحالي.

وأكد المصدر على ضرورة انطباق الشروط الصادرة في القرار الوزاري عند إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المنضمين حديثا لمعاش تكافل وكرامة، من أجل إتمام الإضافة أو من أجل إصدار بطاقة تموين جديدة لهم إذا كانوا غير مستفيدين من الدعم التمويني.

وتنص الشروط الصادرة في القرار الوزاري

- أن يكون عدد أفراد بطاقة التموين للأسرة أقل من 4 أفراد من أجل قبول طلب إضافة الأبناء لاستكمال عدد الأسرة على البطاقة إلى 4 أفراد وهو الحد الأقصى للبطاقة حاليا.

- أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم 4 أعوام فأكثر.

وتشمل حصة الفرد في التموين التي تحصل عليها الأسرة حاملة البطاقة التموينية، ما يلي.

- يستحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي بسعر 20 قرشا للرغيف.

- يستحق كل فرد مقيد على البطاقة 50 جنيها شهريا يتم صرفها في صورة سلع تموينية مدعمة من قائمة السلع المتوافرة لدى منافذ البقالين حتى الفرد الرابع فقط.

وأكد مصدر في وزارة التموين، في نهاية تصريحاته، أن بدء الصرف يحتاج إلى قرار من رئيس الوزراء، بعد تقديم الأوراق.

