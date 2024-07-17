"معندكيش ضمير ولا إحساس".. جولة محافظ سوهاج على مستشفى تثير "غضب" الأطباء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أثارت الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمستشفى المراغة المركزي، انتقادًا من نقابة الأطباء، فيما اعتبرته أنها تضمنت "تعاملًا غير قانوني" مع عدد من الأطباء داخل المستشفى.

كان محافظ سوهاج قرر إقالة مدير المستشفى والمدير المناوب لـ"تردي الأوضاع بالمستشفى، وعدم وجود أطباء، وسوء مستوى النظافة بالمستشفى" وفق بيان للمحافظة.

كما قرر المحافظ إحالة جميع العاملين بالنوبتجية المسائية بالمستشفى للتحقيق، للتقاعس في أداء مهام عملهم، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

لكن ما أثار انتقاد الأطباء خلال الجولة، تعامل محافظ سوهاج مع طبيبة وجهت والد طفل بإحضار تذكرة دخول قبل توقيع الكشف على نجله، إذ قال لها: "قاعدة في مكتبك بتعملي إيه؟!"، لترد: "قولتلهم روحوا هاتوا تذكرة دخول"، ليُكمل: "يعني المشكلة في تذكرة الدخول؟ شوفي العيان الأول.. معندكيش ضمير ولا إحساس!"، قبل أن يوجه بإحالتها للتحقيق.

بدوره، قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن "نقابة الأطباء تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية للدفاع عن طبيبة سوهاج".

وأوضح "أمين" في تصريحات لمصراوي، أنه "ليس قانونياً أو إنسانياً التعامل بهذا الشكل تجاه طبيبة تؤدي عملها الرسمي، ولم تقصر في طلب إحضار تذكرة دخول وفقًا للإجراءات الرسمية المُتبعة".

وأضاف: "الطبيبة تعرضت لإهانات بالغة أمام زملائها وأمام المرضى، كما جرى تصوير المريض بما يمثل انتهاكا لخصوصية المريض كذلك".

وأشار "أمين" إلى أن النقابة العامة للأطباء تتواصل مع النقابة الفرعية في سوهاج لاتخاذ ما يلزم لحفظ حق الطبيبة "لأن هناك استياء بين الأطباء مما جرى لطبيبة سوهاج".

وقال مصدر طبي إن هناك تواصلًا في الوقت الراهن بين نقابة أطباء سوهاج والمحافظة "وربما يحدث اعتذار للطبيبة عما جرى لأنها لم تقصر في عملها".