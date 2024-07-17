بالأسماء.. وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، أن الشركات التي تم إيقافها هى:

- شركة مواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145".

- شركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82".

- شركة بالم، وتحمل ترخيص رقم "1406 ".

- شركة رايت مان إيجيبت، وتحمل ترخيص "1337".

- شركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380".

- شركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733".

- شركة رفعت، تحمل ترخيص رقم "95".

ووجه وزير العمل، الإدارات المُختصة، بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات؛ للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه.

اقرأ أيضًا:

بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)

رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)