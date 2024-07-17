بالأسماء.. وزير التموين ينهي خدمة 7 قيادات بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء ندب من تخطوا سن 60 عاما، وذلك في إطار الحد من المستشارين وتمكين قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارة.

ووفقا لمصادر بالوزارة فقد أنهى الوزير عمل بعض المستشارين ممن تم المد لهم في الخدمة منذ 5 سنوات بعد بلوغ سن الستين؛ حيث تم إنهاء مد العمل لـ فايزة عبدالرحمن مدير مديرية بالشرقية وترقية عبد الكريم عوض الله الذي تولة منصب وكيل المديرية منذ شهرين ليتولى مهام مدير المديرية، كما تم إنهاء مدة المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية الإسكندرية، ونقل السيد حرز الله مدير مديرية الفيوم لتولي مهام مدير مديرية الإسكندرية وأيضا إنهاء مدة مدير مديرية الدقهلية السيد دايرة، وترقية وكيل المديرية علي حسن لتولي مهام مدير المديرية.

كما قرر الوزير إنهاء مدة فوزي عفيفي مستشار وزير التموين لشؤون البطاقات وعاطف سعد مستشار وزير التموين لشؤون مكتب الوزير وفؤاد حسن مصور وزير التموين بالإضافة إلى عدد من موظفي المكتب والاتصال السياسي ممكن يتم المد لهم منذ فترة؟

وقدر مصدر بوزارة التموين عدد القيادات والموظفين الذين تم انهاء التعاقد معهم بأكثر من 10 شخصيات.

وبدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في تغيير عدد كبير من مديري مديريات التموين على مستوى المحافظات، ضمن خطة الهيكلة التي ينفذها في جميع جهات وأجهزة الوزارة، إذ تم اليوم إنهاء عمل عدد من مديري المديريات على مستوى المحافظات، والاستعانة بقيادات أخرى لتولي المهام.

وكشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هيكلة قيادات وزارة التموين ستشمل جميع جهات وأجهزة الوزارة سواء في الديوان العام أو مديريات التموين بالمحافظات، مؤكدا أن إعادة الهيكلة سببها الرئيسي تقديم خدمات أفضل للمواطنين.