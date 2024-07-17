أول تحرك برلماني.. طلب إحاطة لرئيس الحكومة و4 وزراء لمواجهة "المهرجانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت علي

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و4 وزراء حول ما أسماه بانعدام الرقابة وعن قصد حول ما يقدمه العديد من مطربي المهرجانات وصانعي المحتوى عبر الإنترنت.

وأكد في بيان صحفي اليوم، أن مطربي المهرجانات يقوضون جهود الدولة الرامية إلى بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم الهوية الثقافية والحضارية المصرية لافتا إلى أن الوزراء المقدم لها طلب الإحاطة هم: وزراء الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى والشباب والرياضة.



وقال أمين: تلك الجهود التي تهدف إلى غرس بذور الفكر والمعرفة والإبداع لدى المواطن المصري عبر مراحل تعليمه المختلفة، خاصة وأن أكثر متابعي مثل هذه الأغاني، وأعمال صانعي المحتوى، وعلى الأخص البلوجرز الذين يقدمون محتويات هدامة تستهدف النيل من قيمنا الرصينة، وعاداتنا الراسخة، بهدف تحقيق عوائد مادية، دون مراعاة القيم والأخلاق هم في سن النشء والشباب، باعتبارهم القوة الضاربة في المجتمع المصري .



وأكد النائب أشرف أمين أن شباب مصر هم الأمل في بناء مستقبل هذا البلد، وبعث حضارته، والحفاظ على قيمه وهويته، فالدولة المصرية التي تواجه في هذه الآونة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل على مر تاريخها المعاصر، في ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية والنزاعات المسلحة هي اليوم في حاجة لهؤلاء الشباب من المبدعين والنوابغ، وليس لأشباه وأنصاف المتعلمين من مطربي المهرجانات وصانعي المحتوى، وأشباه الفنانين، ممن لا هم لهم إلا هدم الأخلاق، وكأنهم يتحدون أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: "إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا".