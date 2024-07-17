أزمة جولة محافظ سوهاج.. بيان رسمي للأطباء: سنتخذ الإجراءات القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع "عن كثب" واقعة تعنيف محافظ سوهاج لإحدى الطبيبات بمستشفى المراغة المركزي، وهو ما ظهر جليا في فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي.

وأثارت الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمستشفى المراغة المركزي، انتقادًا من نقابة الأطباء، فيما اعتبرته أنها تضمنت "تعاملًا غير قانوني" مع عدد من الأطباء داخل المستشفى.

وأضافت النقابة في بيان اليوم الأربعاء: "تستنكر نقابة الأطباء وتدين بشدة تصرفات محافظ سوهاج، وتؤكد أنها تنسق مع نقابة أطباء سوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الطبيبة، وحفظ حقوقها".

ماذا حدث في جولة المحافظ؟

كان محافظ سوهاج قرر إقالة مدير المستشفى والمدير المناوب لـ"تردي الأوضاع بالمستشفى، وعدم وجود أطباء، وسوء مستوى النظافة بالمستشفى" وفق بيان للمحافظة.

كما قرر المحافظ إحالة جميع العاملين بالنوبتجية المسائية بالمستشفى للتحقيق، للتقاعس في أداء مهام عملهم، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

لكن ما أثار انتقاد الأطباء خلال الجولة، تعامل محافظ سوهاج مع طبيبة وجهت والد طفل بإحضار تذكرة دخول قبل توقيع الكشف على نجله، إذ قال لها: "قاعدة في مكتبك بتعملي إيه؟!"، لترد: "قولتلهم روحوا هاتوا تذكرة دخول"، ليُكمل: "يعني المشكلة في تذكرة الدخول؟ شوفي العيان الأول.. معندكيش ضمير ولا إحساس!"، قبل أن يوجه بإحالتها للتحقيق.

بدوره، قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن "نقابة الأطباء تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية للدفاع عن طبيبة سوهاج".

وأوضح "أمين" في تصريحات لمصراوي، أنه "ليس قانونياً أو إنسانياً التعامل بهذا الشكل تجاه طبيبة تؤدي عملها الرسمي، ولم تقصر في طلب إحضار تذكرة دخول وفقًا للإجراءات الرسمية المُتبعة".

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