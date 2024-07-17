شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العلمين الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا للجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، استقبل مطار العلمين الدولي، أولي الرحلات الجوية المباشرة لشركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني والقادمة من مطار ألماتى الدولي بكازاخستان، وعلى متنها 176 راكب.

وقامت سلطات المطار بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث تم توفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية والورود لهم.

وتعد هذه الرحلات المباشرة خطوة هامة لدعم جهود الدولة المصرية فى تنمية الحركة السياحية والجوية القادمة إلى مناطق الجذب السياحي وبخاصة مدينة العلمين الجديدة لما تتمتع به من مقومات طبيعية خلابة تعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة تحظى بإقبال كبير من جانب السائحين من مختلف دول العالم.

ومن المقرر، أن يستمر تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي ألماتى والعلمين حتي شهر أكتوبر القادم بواقع رحلة أسبوعيا، مع إمكانية زيادة الرحلات وفقا لسياسة العرض والطلب.