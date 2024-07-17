شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 10 سفن على متنها 52476 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة ( FALCON S ) و التي ترفع علم ليبيري ويبلغ طولها 178 م وعرضها 29 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28556 طن تشمل : 5279 طن يوريا و 2200 طن ملح معبأ و 2850 طن مولاس و 15053 طن كلينكر و 3174 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52476 طن تشمل : 17530 طن قمح و 4300 طن ابلاكاش و 12260 طن خردة و 1155 طن خشب زان و 3500 طن ميثانول و 10631 حديد و 3100 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 198 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 559 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48303 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 145422 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3649 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا و كوم أبو راضي ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، عدد 3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1985 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2131 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6132 حركة .