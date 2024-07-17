شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وزارة التضامن لصرف تكافل وكرامة بعد إضافة 73 ألف أسرة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى، على تيسير كل الإجراءات الخاصة بصرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة خاصة بعد قرار الوزيرة بإضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الجارى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد عقدت اجتماعا مع فريق برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" التابع للوزارة، وفريق برنامج الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث سبل توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة في المجلس القومي للمرأة، بهدف المساعدة في إخراج الأسر من دائرة العوز والاحتياج، خاصة أن برنامج "تحويشة" يساعد السيدات والفتيات في القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار.