شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد أعمال بناء كنيسة السيدة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك اليوم أعمال بناء كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس، وكان فى إستقباله الأب توماس رياض راعى الكنيسة وذلك لمتابعة آخر مستجدات عمليات البناء .

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للعاملين بها مؤكدًا لهم أهمية التفانى فى العمل بإخلاص و أمانة.

وفى سياق متصل، افتتحا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والأنبا باسيليوس مساء أمس فعاليات الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية السنة الثانية للذين أتموا حضور العام الماضى وذلك بمنبى التكوين والخدمات بسمالوط المقامة فى الفترة من أمس 14 إلى 19 من الشهر الجارى تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحى بالإيبارشية بقيادة الأب شنودة شفيق.

وترأسا الأنبا إبراهيم والأنبا باسيليوس القداس الالهى لأفتتاح الندوة، وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها بصاحب الغبطة وكل الشباب المشاركين في الندوة مؤكدا لهم على الأستفادة من الموضوعات التكوينية، وألقى صاحب الغبطة كلمة تشجيعية لهم بعنوان التكوين هو الأساس فى بنيان الخادم، حيث تتضمن موضوعات الندوة عن (طقوس - المجامع المسكونية - سفر اعمال الرسل).

وتأتى هذه الندوة في إطار اهتمام و حرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس وضع رؤية موحدة لتكوين الخدام على مستوى الإيبارشية.



أعمال البناء بالكنيسة



الأنبا باسيلوس



تفقد أعمال البناء بالكنيسة