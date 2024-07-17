من أمام المجمع.. 25 صورة ترصد أعمال تطوير ميدان التحرير اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

وتفقد "الشرشابي"، أعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من "المركزية للتجميل" و"المركزية للإنارة" و"الورش الإنتاجية" لزيادة المسطحات الخضراء في الميدان واستبدال النخيل والأشجار الجديدة بالنخيل التالف.

كما يتم زيادة المزروعات والورود، مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة، والأسوار المحيطة بالميدان والأحواض التجميلية بكل أرجاء الميدان مع إضافة الأشكال الزخرفية والجمالية على كل أحواض المزروعات مع تنفيذ مخطط الهارد سكيب بقطاعات متعددة بالميدان.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستمرار العمل والمجهود المبذول ورفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة طوال اليوم بكل المركزيات والإدارات المعنية، والعمل المستمر والمتابعة الدائمة للتطوير حتى يتم الانتهاء من الأعمال.