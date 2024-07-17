غدا.. البرلمان يحسم مصير الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



بحسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة غدا الخميس، مصير حكومة المهندس مصطفي مدبولي الجديدة، وذلك من خلال التصويت علي البرنامج الذي قدمته للبرلمان.



حدد الدستور وقانون مجلس النواب ولائحته الداخلية ملامح قواعد وإجراءات منح الحكومة الجديدة الثقة، ونصت المادة (١٤٦) من الدستور علي القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث جاءت كالتالي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.



وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوماً.



وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.



وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.



المادة 147.. لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.



وكانت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة أوصت بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنية التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

وكشف تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة وتضم اللجنة ٤٢ عضواً بخلاف رئيسها المستشار أحمد سعد الدين.