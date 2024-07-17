توجيهات جديدة من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء وتراخيص المحلات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



عقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا لرؤساء أحياء المنطقة الشمالية بمجمع أحياء المنطقة بشبرا، بحضور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.



وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ضرورة التواجد الميداني لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وخلال الاجتماع، حرص محافظ القاهرة على الاستماع إلى التحديات الموجودة في نطاق كل حى من أحياء المنطقة الشمالية، وآلية حلها، وتابع الموقف الخاص بمنظومة النظافة واحتياجات الارتقاء بها، وعمليات التشجير، وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ورفع الإشغالات وكذلك موقف شبكات الطرق، وملف التصالح، وتراخيص المحال.



كما تابع محافظ القاهرة مقترحات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/ ٣٠٢٥ وسُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.



وشدد محافظ القاهرة، على منع البناء المخالف واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، وضبط الشارع وتنظيم حركة انتظار وسير المركبات ومنع أي مخالفات بالتنسيق مع إدارة المرور، وأكد أيضًا المتابعة الميدانية لقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.



وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التواصل مع المواطنين، والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



وعقب الاجتماع، تفقد محافظ القاهرة، المركز التكنولوجي النموذجي الذي يخدم المواطنين بأحياء شبرا والساحل والشرابية وروض الفرج والذي تمت إقامته في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز تطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

والتقى محافظ القاهرة، بعدد من المواطنين المتواجدين بالمركز واستمع لأرائهم حول الخدمات التي يقدمها المركز ووجه بتذليل كافة الصعوبات لتسريع وتيرة العمل به.