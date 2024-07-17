صورة قمر صناعي.. إثيوبيا تبدأ الملء الخامس لسد النهضة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا بدأت الملء الخامس لسد النهضة.

وقال شراقي، عبر صفحته على فيسبوك: بدأ صباح اليوم 17 يوليو 2024 التخزين الخامس بعد أن ارتفع منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب نهاية التخزين الرابع في 9 سبتمبر 2023 باجمالي تخزين 41 مليار م3.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: من المتوقع أن يستمر حتى بداية الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل بإجمالي 64 مليار م3 عند منسوب 640 م في حالة استمرار غلق بوابات المفيض العلوية أو التصريف المنخفضة، عندئذ ستعبر المياه من أعلى الممر الأوسط من بين أعمدة الجسر الخمسة، والمفيض المفتوح على الجانب الأيمن من سد السرج، أو عن طريق فتح بعض أو كل بوابات المفيض العلوية الجانبية الست عند منسوب 625 م.

وتابع عباس شراقي: التخزين الخامس يختلف عن التخزينات السابقة من حيث التحكم في كمية التخزين عن طريق قنوات المفيض المختلفة، وليس بالضرورة انتظار انتهاء التخزين وعبور المياه أعلى الممر الأوسط كما كان يحدث سابقًا.

ويبلغ متوسط الإيراد اليومي عند سد النهضة حاليًا حوالي 300 مليون م3، وسيزداد تدريجيًا حتى يصل إلى متوسط 600 مليون م3 في أغسطس المقبل.