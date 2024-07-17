رقم الشاسية متهالك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إدعاء سيدة بتعسف موظف مرور ضدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي خلاله إحدى السيدات بقيام موظف بإحدى وحدات المرور بالقاهرة بالتعسف في إجراءات ترخيص سيارتها

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي خلاله إحدى السيدات بقيام موظف بإحدى وحدات المرور بالقاهرة بالتعسف في إجراءات ترخيص سيارتها، بزعم محاولته التحصل منها على مبالغ مالية وتكبدها مبلغ مالي كبير نظير ترخيص سيارتها.

بالفحص تبين عدم صحة ما أوردته المذكورة جملةً وتفصيلاً وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيامها بإجراءات ترخيص سيارتها موديل 1998 والتي قامت بشرائها حديثاً، وطلبت نقلها من وحدة مرور لأخرى، وأثناء قيام الموظف المختص بالفحص الفني للسيارة تبين أن رقم الشاسية متهالك وبه إصلاحات ولم يتمكن من إظهار رقمه فقام بتحويل السيارة إلى اللجنة الفنية المختصة بوحدة المرور الرئيسية والتي قامت بدورها بعمل اللازم بدمغ رقم الشاسية محلياً.

عقب ذلك تم استكمال إجراءات ترخيص السيارة وفقاً للإجراءات المتبعة دون أي زيادة في الرسوم المقررة للترخيص وتم استدعاء المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعاءاتها الكاذبة .