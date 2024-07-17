بينهم أجنبي وزوجته.. ضبط متهمين بسرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"؛ سرقت كمية من المشغولات الذهبية من داخل أحد المساكن "تعمل به" بالاشتراك مع زوجها "يحمل ذات الجنسية" – صديقه، وبحوزتهم (هاتف محمول – دراجة نارية "تم شرائهما من متحصلات الواقعة") وبمواجهتهم أقروا بالتصرف في باقى المسروقات ببيعها لعملائهم (3 من مالكي محال المصوغات "سيئي النية") تم ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها.

وضبطت أجهزة الأمن سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج؛ لسرقتها مبلغ مالي و مشغولات ذهبية، بالاشتراك مع سائق توكتوك من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأقرت بإخفاء المسروقات لدى عملائها "سيئي النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.