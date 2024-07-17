شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموع الالتحاق بالكلية العسكرية التكنولوجية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الكلية العسكرية التكنولوجية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) وتكون التخصصات تابعة للأقسام ( الميكانيكية / الكهربية ) ، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية .

وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ( كليات الهندسة/ الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات تُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية /صناعية ثلاث سنوات ) ، و (22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة المقيدين فى الدراسات الأعلى ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية )، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كلٍ فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.