شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: ما يحدث فى الدول المحيطة بمثابة "كماشة على مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، أن ما يحدث فى الدول العربية "دول الجوار"، بمثابة "كماشة على مصر"، وهذا الأمر يتطلب وضع خاص فى التعامل مع الإعلام، لأن الظرف حرج الآن.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الصحافة في مصر"، ضمن فاعليات البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى النسخة التاسعة عشر، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 والكاتب الصحفي أسامة السعيد والكاتب الصحفي ماجد منير، يدير اللقاء الكاتب الصحفي علاء عبد الهادى.

وأضافت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، أن هناك بعض النقاط التى يجب أن نقف عندها، لأن الصحافة حالياً تعانى من وضع مأسوى على مستوى التحدى ومستوى الأحداث الواقعة.

وأوضحت، أن التطور الكبير الذى حدث مع بداية الصحافة الإلكترونية وظهور صحافة الموبايل يعد الخطر الأعظم على المهنة، فصحافة الموبايل رغم أنها وسيلة نقل سريعة لحظة حدوث الخبر، إلا أنه مستقبل مرعب لهذا النوع من الصحافة، وهو ما يتم رصده فى حالة وقوع أى حدث يصاحبه وجود عدد كبير من المواطنين يرفعون الهواتف المحمولة لتصوير ورصد الحدث.