كيف نجحت "مبادرة ابدأ" فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد؟

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نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها شركة مكونة من تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).

كما نجحت المبادرة في تحويل عدد من المستوردين إلى مصنعين، في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة.

وتحت مظلة محور "المشروعات الكبرى" تم تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

وتتضمن القطاعات التي نجح محور "المشروعات الكبرى" في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.

وأيضاً نجح محور "المشروعات الكبرى" في جذب استثمارات في قطاعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها، وسيؤدي الاستثمار في هذه القطاعات إلى تقليل الفجوة الاستيرادية.