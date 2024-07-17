شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى حول مستقبل الصحافة: الجرائد الورقية تتآكل ولكن نرفض وقف طباعتها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، أن الصحافة الورقية تتآكل فعلياً، ولكن ضد أن نوقف طباعتها، وعلينا أن نطور من شكل الصحافة الورقية ومحتواها.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الصحافة في مصر"، ضمن فاعليات البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى النسخة التاسعة عشر، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 والكاتب الصحفي أسامة السعيد والكاتب الصحفي ماجد منير، يدير اللقاء الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي.

وأضافت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، أن مستقبل الصحافة فى مصر يحتاج إلى تطوير جودة المحتوى وفيه لا تعتمد على المحتوى الخبرى فقط ولكن تعتمد على مدرسة التحليل وتقديم خدمات، لافتةً إلى أن الصحافة الخدمية بشكل عام هى من أفضل ما يقدم للقارئ ويتابعه بشكل جيد.

وحول الإجابة على سؤال كيف ترى مستقبل الصحافة فى مصر، أشارت رئيس تحرير الخليج 365، إلى أن هذا العنوان عريض جداً وفضفاض، وقالت إنه ليس لدى الكثير يقين بمستقبل الصحافة وهناك تحديات كبيرة للغاية أمام مهنة الصحافة والإعلام، من أول طبيعة المهنة نفسها إلى كل التطورات التكنولوجية المرعبة.

وتابعت: كان قديما التسابق على أسبقية الحصول على الخبر وكان يتم بيع وتوزيع النسخ الورقية للصحافة بشكل كبير وكان التوزيع يتخطى حاجز المليون نسخة تقريباً، وهناك تجارب صحفية لا تنسى.

ووجهت "الشافعى" النصيحة للصحفيين بمداومة الحصول على تدريبات لتطوير ذاته ومهاراته الصحفية واللغوية أيضاً.



الأستاذة علا الشافعى برفقة الحضور



جانب من الندوة



الأستاذة علا الشافعى خلال كلمتها بالندوة



الأستاذة علا الشافعى خلال كلمتها بالندوة



الأستاذة علا الشافعى خلال كلمتها بالندوة



الأستاذة علا الشافعى خلال كلمتها بالندوة



الأستاذة علا الشافعى خلال كلمتها بالندوة