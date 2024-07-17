شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالهادى: ”الخليج 365” علامة فارقة فى الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى، علاء عبد الهادى، أن ظهور ”الخليج 365” علامة فارقة فى الصحافة المصرية، لأنها طورت من شكل الصحافة فى مصر ثم صحافة المواطن والسوشيال ميديا.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الصحافة في مصر"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى النسخة التاسعة عشرة، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 والكاتب الصحفي أسامة السعيد والكاتب الصحفي ماجد منير، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي.



وأضاف الكاتب الصحفى، علاء عبد الهادى، أن مكانة الصحافة أصبحت مهددة وهى قضية على مستوى العالم كله وأصبح للمهنة العديد من التحديات.

ويتضمن ندوة "الإعلامي الاستراتيجي.. الشركة المتحدة نموذجاً" يتحدث فيها كلا من عمرو الفقي، والإعلامي أحمد الطاهري، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي أحمد فايق، ويقدم أيضا برنامج عن "الإعلام والوعي الصحي"، يتحدث فيها أحمد رشاد وشريف مدكور، والدكتور أحمد مرسي، وتقدمه رنا عرفة، وعن الإعلام الرياضي تستضيف الصحفية أميرة فتحي الإعلامي إبراهيم فايق في حوار مفتوح.

ويركز البرنامج الثقافي هذا العام على مجموعة من المحاور منها، الدراما المصرية، مصر بين التاريخ وبين الأدب، الذكاء الاصطناعي والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز ومبدعون، العلاقات المصرية الثقافية، ولقاءات مع شخصيات بارزة، لكل محور من المحاور ينظم البرنامج الثقافي مجموعة من الأنشطة.