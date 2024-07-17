شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة يستكمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "جوه الدايرة" والان مع تفاصيل الخبر

استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع "جوه الدايرة" والذي يقوم بتنفيذه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، عقد المجلس خلال يومي 15-16 يوليو الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ورشة تدريبية بعنوان "تخطيط وإدارة الأنشطة الثقافية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة" استهدفت 52 فرد من العاملين بوزارة الثقافة بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام بتقديمها والتدريب فيها رشا ارنست، المديرة الثقافية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

تضمن التدريب التعريف بتطور مفهوم الإعاقة مع التركيز على المنظور الإجتماعي، وأهمية اللغة المُعززة للمواقف الإيجابية تجاه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي تجاه التنوع وقبول الاختلاف.

كما تضمن التدريب كيفية التخطيط للأنشطة الثقافية مع مراعاة شمول الإعاقات المختلفة وتحديد الأطر والإجراءات التي يجب توافرها عند تخطيط الأنشطة الشاملة، بما يتوافق مع الجانب المعرفي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الحقوق الثقافية وتكافؤ الفرص في الوصول الثقافي، فضلا عن بروتوكولات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقف المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن مشروع "جوة الدايرة" يأتي فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتنفذه إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الإدارة الثقافية بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومنذ انطلاق مشروع "جوه الدايرة" وحتى الآن تم تدريب عدد 148 فرد من العاملين بالقطاعات الثقافية المختلفة بوزارة الثقافة في محافظتي القاهرة والجيزة كخطوة أولى وجاري التخطيط لتعميم التجربة فى كافة ربوع مصر بما يعزز سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتضمنت المرحلة الأولى من مبادرة "جوه الدايرة"، عددا من الدورات التدريبية التي استهدفت رفع قدرات العاملين بالإدارات المختصة بتخطيط وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف قطاعات وزارة الثقافة.