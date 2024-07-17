شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام الصين بالإسكندرية: مستقبل العلاقات بين مصر والصين مشرق وواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يى، أن مستقبل العلاقات بين مصر والصين مشرق وواعد، مؤكدا قوة العلاقات التى تربط بين الدولتين الصديقتين منذ أقدم عصور التاريخ .

وأضاف قنصل عام الصين - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن التعاون بين مصر والصين يشمل مختلف المجالات وهناك تكامل على مر العصور، حيث كشف عن إقامة العديد من الفعاليات الثقافية المميزة خلال الفترة المقبلة في إطار عام الشراكة المصرية الصينية،لافتا إلي الترابط بين الشعبين المصري والصيني، فهناك العديد من الملامح المشتركة بينهما .

جاء ذلك علي هامش ندوة العلاقات المصرية الصينية في العصر الإسلامي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والتي أدارها الدكتور محمد الجمل مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، وحضرها الدكتور حسام العبادي، والدكتور أحمد منصور، والعديد من المتخصصين والمسؤولين في المجالات المختلفة .

من جانبها.. أكدت أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الدكتورة سحر سالم قوة العلاقات التي تربط بين مصر والصين في كافة المجالات، مشيره إلي أن تلك العلاقات ترجع إلي أقدم العصور، مضيفة إلي أن هناك العديد من المعالم والمشاهد التي تؤكد علي قوة التشابك في العصر الإسلامي .

وأوضحت أنها عرضت في كتابها حول "العلاقات المصرية الصينية في العصر الإسلامي" يستعرض العديد من أوجه التعاون، والتبادلات التي تشمل كافة المجالات والجوانب .

من جانبه.. أكد الدكتور محمد الجمل أهمية معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب والذي تشارك فيه العديد من الجهات ويتضمن مئات من الفعاليات الثقافية والفكرية المميزة، مضيفا أن تلك الندوة لها أهمية خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين، موضحا أن التعاون بين مصر والصين يشمل كافة المجالات منها التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .