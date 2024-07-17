شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد 3 مراكز وحدات صحية بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية بعدد من الوحدات الطبية بمحافظة قنا، شملت وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة بمركز قوص، ووحدة طب أسرة المخزن بمركز قوص، ووحدة طب الكلاحين بمركز قفط، يرافقه الدكتور محمد يحي بدران وكيل الوزارة بالمحافظة.

تأتي الجولة تنفيذًا لتكليفاتِ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتنفيذًا لخطة الوزارة للاهتمام بمحافظات الصعيد، والتعرف على مدى الالتزام بتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الصحة الأولية بجودة فائقة، فضلًا عن متابعة منظومة صرف الألبان ومراجعة الأرصدة وبيان الاستهلاك.



جولة نائب وزير الصحة بعدد من الوحدات الطبية بمحافظة قنا

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، بدأ جولته بزيارة وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والأسنان، وحرص على متابعة أعداد المترددين، ومراجعة الرصيد المتوافر من الأمصال، ومدى الالتزام بإجراءات التعقيم ومعايير مكافحة العدوى، وفقًا لإجراءات مكافحة العدوى، كما تابع منظومة التطعيمات الروتينية للأطفال، ومدى الإلتزام بحصول الأطفال على التطعيمات في مواعيدها، حيث أوصى بزيادة جلسات التطعيم بالوحدة، من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا، وذلك للتيسير على الأسر والحصول على خدمة التطعيمات دون تزاحم بين المواطنين.



وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة

وأضاف أن نائب الوزير، تفقد معمل الطفيليات حيث تابع العاملين أثناء قيامهم بإجراءات سحب العينة وفحصها معمليًا، كما تابع معدل الترددات، وتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة بجميع أنواعها داخل عيادات تنظيم الأسرة بالوحدة، وراجع إجراءات فتح ملفات المرضى وتسجيلهم، وكذلك راجع أنشطة المبادرات الرئاسية، وكذلك راجع منظومة العمل الإلكترونية الخاصة بصرف الألبان، ومدى توافر الأرصدة من ألبان الأطفال.



جولة نائب وزير الصحة بعدد من الوحدات الطبية

وأوضح «عبدالغفار» أن نائب الوزير استكمل جولته بمركز طب أسرة المخزن، حيث تفقد مكتب دخول المرضى لمراجعة أسعار الخدمات المقدمة بالوحدة للتأكد من مطابقتها للائحة المالية، كما تفقد قسم الاستقبال وغرفة الإسعافات الأولية، وتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية، كما أوصى بإجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة، مع التدريب الجيد بشكل مستمر للعاملين على هذه الأجهزة، كما أكد نائب الوزير على أهمية عرض صور توضيحية للإرشادات الوقائية داخل الوحدة لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأشار إلى أن نائب الوزير تفقد غرفة النفايات للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، كما تعرف على مدى توافر القوى البشرية، وعلى رأسهم الرائدات الريفيات، كما اطمأن على توافر سكن للأطباء يوفر كافة سبل الراحة للأطباء المقيمين بالوحدة، وتفقد أيضًا عيادة الأسنان، وأكد على ضرور توفير كرسي للأسنان قبل نهاية الشهر الجاري، وتابع المنظومة المميكنة للتطعيمات الروتينية، حيث أجرى اتصالا بأحد المواطنين، للتأكد من حصول طفله على تطعيماته.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أوصى بصرف شهر مكافئة لـ 3 من العاملين بالوحدة، نظرًا لكفائتهم وجهودهم المبذولة خلال الفترات الماضية.

وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير اختتم جولته بمحافظة قنا، بزيارة وحدة الكلاحين بمركز قفط، حيث تفقد صيدلية الوحدة لمتابعة أرصدة الأدوية والإلتزام بإجراءات الصرف للمواطنين، كما أوصى بمتابعة تفعيل خدمة أخصائي النساء بالوحدة خلال الفترات المسائية، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى ورفع مستوى الوعي الصحي لدى السيدات.

ونوه إلى أن نائب الوزير، عقب الجولة قام بعقد اجتماع مع مديري المستشفيات، وفرق الإشراف المستشفيات، بهدف التعرف على أي معوقات والتحديات التي قد تواجه فريق العمل الصحي، وبحثها ووضع حلول سريعة لها، وأكد على أهمية الالتزام بمراجعة إجراءات مكافحة العدوى ومدى تطبيقها بالمستشفيات، كما أكد على ضرورة التنسيق بين القائمين على المنظومة الصحية بالمحافظة لتحقيق التكامل وسد العجز.