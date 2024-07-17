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مدبولي: حل أزمة نقص الأدوية خلال 3 شهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التوجه خلال الفترة المقبلة يتمثل في الإسراع على حل مشكلة الدواء.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القطاع الخاص هو المسؤول عن قطاع الأدوية، وأن الحكومة لن تسمح بخسارة الشركات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: عندما حدثت الأزمة الاقتصادية حدثت مشكلة في عمليات الإنتاج بالشركات.

وتابع رئيس الحكومة: حدث توافق بأن يتم حل أزمة الأدوية تدريجيًا بحد أقصى خلال 3 شهور.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأدوية ستدخل تباعًا بعد أول شهر خاصة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وباقي الأدوية ستتواجد تباعًا على مدار الـ3 شهور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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