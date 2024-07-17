رئيس الوزراء: نعمل على توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم الآن العمل على توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى ضرورة التوسع بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن توطين صناعة الألواح الشمسية بهدف عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج في هذه الصناعة.

وأكد رئيس الحكومة وقف خطة تخفيف الأحمال، والحفاظ على تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك أيضًا، موجهًا حديثه إلى المواطن المصري، بالحفاظ على خطة ترشيد الاستهلاك، وأن يكون هناك وعي مجتمعي لمساعدة الدولة.

وكان مدبولي أكد في بداية الاجتماع أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سنوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها.

وأضاف مدبولي أن وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه على نهاية العام سننهي الأزمة بالكامل.

وخاطبَ رئيسُ الحكومة المواطنين، قائلاً: "بنوعد المواطن بالعمل على قدم وساق، وإزاي نقلل تمامًا من موضوع تخفيف الأحمال قبل نهاية العام".